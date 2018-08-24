Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig, 3. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Çaykur Didi)

Yarın:

19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Osmanlı)

21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Göztepe-Fenerbahçe (Bornova)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül)

21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor (Vodafone Park)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.15 Boluspor-Ümraniyespor (Bolu Atatürk-Seyircisiz)

Yarın:

19.15 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.15 Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Giresun Atatürk)

21.45 Denizlispor-Hatayspor (Denizli Atatürk)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Gaziantep)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Osmanlı)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Spor Toto Akhisar)

21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)