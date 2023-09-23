Süper Lig'in 6. haftasında Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir ile Okan Buruk’un ekibi Galatasaray, hakem Kadir Sağlam’ın düdük çaldığı maçta Fatih Terim Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, 43. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle öne geçti. Faslı yıldız, sarı kırmızılı formayla çıktığı 2. lig maçında ilk golünü atmayı başardı.

Mauro Icardi, 50. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Üst üste 12. lig maçında Icardi, en uzun gol atma serisiyle Süper Lig tarihine geçmeyi başardı. Arjantinli yıldız, bu 12 maçta toplam 19 kez fileleri havalandırdı.

Maç sonucu: Başakşehir 1-2 Galatasaray