Maç Bilgileri

  • Tarih: 26 Temmuz 2025, Cumartesi

  • Saat: 21:00 (TSİ)

  • Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, İstanbul

Be B Lq Vt C E A E X J Kc

Yayın Bilgisi

  • Yayın Kanalı: S Sport Plus & GSPlus Premium (şifreli yayın)

  • Ayrıca bet365, BFM Alsace ve YouTube gibi platformlarda da uluslararası yayın imkânı sağlanıyor.

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Karşılaşma Öncesi Analiz

Galatasaray, diğer hazırlık maçlarında sergilediği performansla taraftarlarını umutlandırıyor:

  • Ümraniyespor karşısında 5‑2

  • Admira Wacker karşısında 2‑1

  • Cagliari karşısında 3‑1 galibiyetler alarak sezon provasını tamamladı

Strasbourg ise Ligue 1’de başarılı bir sezon geçirmiş, Nancy karşısında 2‑1 galibiyetle moral bulmuştu.

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Isınma Maçı Olmasına Rağmen Kritik Sınav

  • Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçta form durumunu test ederken yeni transferleri de ilk kez taraftar önünde görmek isteyecek.

  • Strasbourg ise savunma disiplinini koruyarak Galatasaray’ın etkili hücum organizasyonlarına karşı kendini göstermeyi hedefliyor.