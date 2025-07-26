Maç Bilgileri
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Tarih: 26 Temmuz 2025, Cumartesi
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Saat: 21:00 (TSİ)
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Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park, İstanbul
Yayın Bilgisi
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Yayın Kanalı: S Sport Plus & GSPlus Premium (şifreli yayın)
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Ayrıca bet365, BFM Alsace ve YouTube gibi platformlarda da uluslararası yayın imkânı sağlanıyor.
Karşılaşma Öncesi Analiz
Galatasaray, diğer hazırlık maçlarında sergilediği performansla taraftarlarını umutlandırıyor:
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Ümraniyespor karşısında 5‑2
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Admira Wacker karşısında 2‑1
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Cagliari karşısında 3‑1 galibiyetler alarak sezon provasını tamamladı
Strasbourg ise Ligue 1’de başarılı bir sezon geçirmiş, Nancy karşısında 2‑1 galibiyetle moral bulmuştu.
Isınma Maçı Olmasına Rağmen Kritik Sınav
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçta form durumunu test ederken yeni transferleri de ilk kez taraftar önünde görmek isteyecek.
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Strasbourg ise savunma disiplinini koruyarak Galatasaray’ın etkili hücum organizasyonlarına karşı kendini göstermeyi hedefliyor.