Süper Lig'in son haftasında nefesleri kesen mücadeleler yaşandı. Galatasaray, Konyaspor'un konuğu olurken Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u ağırladı.

Şampiyonluk için 1 puan yeten sarı-kırmızılılar, işi riske atmadı ve rakibini 3-1 yenerek 24. şampiyonluğuna ulaştı.

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Maç bitimi çok sayıda taraftar, sokaklara akın ederek takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Fenerbahçe'yi tabuta koydular

Öte yandan bir grup Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe bayrağı ile örtülmüş boş tabutu omuzlarında taşıdı.

O anlar saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: TRT HABER