Türkiye Kupası final maçı ne zaman, ayın kaçında sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Galatasaray ile finalde karşılaşacak Karadeniz ekibi, 4 sezonluk aranın ardından Türkiye Kupası'nı 10. kez müzesine getirme mücadelesi verecek. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Kupası final maçının oynanacağı stadyumu ve tarihini duyurdu.

Diğer taraftan Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman, nerede? Galatasaray-Trabzonspor final maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta? İşte, Türkiye Kupası final maçı tarihi ve konu hakkında bilgiler.

Trabzonspor Göztepe maçı Türkiye Kupası finali kapsamında oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, tarihinde 17. kez finale yükselme başarısı gösterdi. Bordo-Mavililer, finalde Galatasaray ile mücadele edecek. İki rakip takım finalde kupayı müzesine götürmek için elinden geleni yapacak. Konyaspor maçından müsabakayı 5-1 kazanan Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ilk finalist olmuştu.

Trabzonspor A.Ş. ile Galatasaray A.Ş. arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nin hakemleri belli oldu.





Gaziantep Stadyumu'nda 14 Mayıs Çarşamba günü oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak olan müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

Trabzonspor ve Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası final mücadelesi, 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü düzenlenecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNAL MAÇI NEREDE?

Öte yandan TFF, final maçının oynanacağı stadı duyurdu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle;



"Ziraat Türkiye Kupası Finali Gaziantep'te oynanacak.





14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Trabzonspor ve Galatasaray kulüplerimiz karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası Finali, her iki kulübümüzün mutabakatı doğrultusunda Gaziantep Stadyumu'nda oynanacaktır.