Galatasaray'da şampiyonluk kutlamalarının bitimiyle beraber ailesiyle birlikte tatile çıkan Mauro Icardi için hiçbir çalışma programı hazırlanmadı.

Arjantinli yıldızdan tek beklenti, topuğundaki sakatlıktan kurtulabilmesi için iyice dinlenmesi yönünde.

Tecrübeli futbolcunun, 3 Temmuz'daki ilk idmana da gelmesi beklenmiyor.

Yüzde 100 için dinlenmesi tavsiye edildi

Yüzde 100 hale gelmesi adına 2 ay dinlenmesi gereken Icardi'nin, maksimum izin süresinin ardından takıma katılacağı, doğrudan Avusturya kampına gelebileceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonda uzun süre sakat oynadığı söylenilen Icardi, Süper Lig'de 34 maçta 25 gol 9 asistlik performans sergiledi.

"Yüzde 50'siyle gol kralı"

Okan Buruk da geçtiğimiz gün verdiği röportajda, "Icardi uzun süre yüzde 100'üyle oynamadı. Yüzde 50'siyle oynayarak gol kralı oldu." demişti.