Kayserispor'u 3 golle geçen Galatasaray, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan etti ve 5. yıldızı taktı.
Şampiyonluk sonrası sarı-kırmızılılar, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'a birçok göndermede bulundu.
EZELİ RAKİPLERE GÖNDERMELİ PAYLAŞIM
Galatasaray'ın "Bu filmin sonu yok. Kaderinizden kaçamazsınız..." başlığıyla paylaştığı video sosyal medyada ses getirdi.
Geleceğe Dönüş filminden yola çıkılarak yapılan kurgu videonun başlangıcında, Okan Buruk'un televizyondan 2035 yılında İstanbul'un gösterildiği videoyu izlediği görüldü.
OKAN BURUK, ALİ KOÇ VE ACUN ILICALI...
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Teknik Direktör Jose Mourinho da videoda yer alan isimlerdi.
Bu paylaşım kısa süre içerisinde taraftarından binlerce paylaşım aldı.