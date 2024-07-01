Barış Mitingi için 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde toplanan kalabalığa terör örgütü İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili görülen davanın karar duruşması Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Mahkeme, sanık savunmalarının ardından kararını açıkladı. Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Yargıtay'ın önceki kararına karşın, mahkeme 'insanlığa karşı suçtan' ceza vermedi. Erman Ekinci'ye 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.