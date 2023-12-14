Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve Kurtuluş Şükür’ün sunduğu Gündem programının bu haftaki konukları, Gazeteci Yazar Mehmet Fiskeci, Gazeteci Yazar Serdar Bursalı ve Gazeteci Yazar Neşe Yıldızhan oldu.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür’ün sunduğu programda, Kahramanmaraş’ta deprem sonrası atılan adımlar ve yerel seçim süreci konuşuldu.

Gazeteci Yazar Neşe Yıldızhan, İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’in gönülden aday olmasını ve istediğini belirterek, Elbistan’ın özellikle deprem sonrası hizmet anlamında çok önemli projelere ihtiyacının olduğuna dikkat çekti ve devamında, erdemli bir belediye başkanına ihtiyacı var bunun yanı sıra güçlü bir ekibe ihtiyacı var ifadelerini kullandı.