İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Anadolu Yayıncılar Derneği’nin katkılarıyla yürütülen “Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü” programı kapsamında hazırlanan çalışma, bağımlılığın tehlikelerine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Aralarında Sümeyye Baltacı, Zafer Şahin, Fulya Öztürk, Murat Çiçek, Başak Şengül, Özlem Gürses, Nevşin Mengü ve Hande Fırat’ın da bulunduğu çok sayıda gazeteci, kamera karşısına geçerek topluma güçlü mesajlar verdi.

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan, farklı siyasi görüşlere sahip gazetecilerin ortak bir amaç için bir araya gelmesinin önemine vurgu yaparak, kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti.

“Bir kereden çok şey olur”, “Bağımlı değil özgür ol” ve “Sevdiklerin için hayır de” gibi dikkat çekici sloganların yer aldığı kısa spot film, ulusal ve yerel kanallarda yayınlanarak toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.