Merkez Onikişubat ilçesindeki Şazibey Mahallesi'nde bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan 5 katlı Arasa Otoparkı'nın yıkım çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, kontrollü şekilde sürdürülen yıkım çalışmaları sırasında yapının bir bölümü aniden çöktü. Çökme esnasında sahada çalışan iş makinesi, beton parçalarının altında kaldı.

Kahramanmaraş’ta En Yaygın Kullanılan Kadın İsimleri Belli Oldu
İş makinesini kullanan operatörün yaralanması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle enkaz altında kalan operatör bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapılırken, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, operatörün hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Olayın ardından yıkım alanında güvenlik önlemleri artırılırken, çalışmalar geçici olarak durduruldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.