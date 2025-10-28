Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den AB coğrafi işaret tescili için 54 ürün başvurusunda bulunuldu. Bu ürünlerden 8'i ilan aşamasına gelirken, 46'sının işlemleri sürüyor.
UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti olan Gaziantep başvuru yaptığı 10 ürün ile Türkiye'den en çok başvuru yapan il oldu.
AB nezdinde tescillenen ilk ürünü baklava olan ve Türkiye'de 107 coğrafi işarete sahip olan Gaziantep'in AB tescili almak üzere başvuru yaptığı ürünler:
- Nizip nanesi
- Gaziantep bülbül yuvası
- Gaziantep dolangel tatlısı
- Gaziantep şöbiyeti
- Gaziantep muskası
- Oğuzeli nar ekşisi
- Gaziantep bulguru
- Nizip patlıcanı
- Oğuzeli kurutmalığı ve
- Gaziantep lahmacunu
AB'den tescil alan ürünler:
- Gaziantep baklavası
- Araban sarımsağı
- Gaziantep menengiç kahvesi
- Gaziantep fıstık ezmesi