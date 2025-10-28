Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'den AB coğrafi işaret tescili için 54 ürün başvurusunda bulunuldu. Bu ürünlerden 8'i ilan aşamasına gelirken, 46'sının işlemleri sürüyor.

UNESCO'nun gastronomi dalında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiği ilk Türk kenti olan Gaziantep başvuru yaptığı 10 ürün ile Türkiye'den en çok başvuru yapan il oldu.

AB nezdinde tescillenen ilk ürünü baklava olan ve Türkiye'de 107 coğrafi işarete sahip olan Gaziantep'in AB tescili almak üzere başvuru yaptığı ürünler:

Nizip nanesi

Gaziantep bülbül yuvası

Gaziantep dolangel tatlısı

Gaziantep şöbiyeti

Gaziantep muskası

Oğuzeli nar ekşisi

Gaziantep bulguru

Nizip patlıcanı

Oğuzeli kurutmalığı ve

Gaziantep lahmacunu

AB'den tescil alan ürünler: