27 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölümde, Onur’un kaptanlığındaki mavi takım ile Mert’in liderliğindeki kırmızı takım haftanın ilk karşılaşmasında kozlarını paylaştı. Bu haftanın konsepti Kore mutfağı oldu. Yarışmacılar, Şef Kim Jin Chul’un verdiği tüyolarla 8 farklı yemek hazırladı. Kıyasıya geçen mücadelenin sonunda kazanan taraf kırmızı takım oldu.

Tadım sırasında Gilgeri Toast adlı yemekte Sezer ve Gizem arasında gergin anlar yaşandı. Sezer’in, Gizem’in yaptığı ekmeğe “somun ekmek” demesi tartışmayı alevlendirdi. Gizem, “Sana bunu defalarca söyledim. Ben her seferinde kibarca uyardım. Kendi tabağınla ilgilen,” diyerek tepki gösterdi. Sezer ise “Biz seninle böyle atışıyoruz. İstemiyorsan yapmam ama sen de aynı şekilde söylersen, ben de karşılık veririm,” ifadelerini kullandı.

İkilinin konuşması sırasında araya giren Çağatay, “Ben Barış’a benzemem, bir patlatırım çakarım seni yere!” diyerek Sezer’in üzerine yürüyünce stüdyoda tansiyon yükseldi. Yarışmacılar iki tarafı zorla ayırdı. Sezer de “Sen kime konuşuyorsun, hayırdır?” diyerek karşılık verdi.

Stüdyoya döndüklerinde Çağatay, haksız yere yükseldiğini kabul ederek Sezer’den özür diledi ve aralarındaki gerginliği sonlandırdığını söyledi. Ancak bu kez bireysel dokunulmazlık oyunu öncesinde Sezer ve Barış arasında yeni bir tartışma yaşandı. Barış, Sezer’in kuliste farklı konuştuğunu ve kendisini tahrik ettiğini iddia ederken; Sezer bu iddiaları reddetti.