Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinden doğan, büyük bir inanç, kararlılık ve fedakârlıkla kurulan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.

Cumhuriyet; gençlerimize duyulan güvenin, bilime, özgürlüğe ve ilerlemeye olan sarsılmaz inancın adıdır.

KMTSO, Cumhuriyetle Birlikte Büyüyen Bir Asrın Hikâyesine Hazırlanıyor
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz.” sözleriyle işaret ettiği üzere; geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, Cumhuriyetimizin en büyük gücü ve en parlak umududur.

Bizlere düşen en önemli görev; bu eşsiz mirası, aynı inanç ve azimle koruyarak geleceğe taşımaktır.

Bu yolda çalışan, üreten, düşünen her bir gencimizle gurur duyuyor; Cumhuriyetimizi daha da yüceltme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.

Mükerrem Ünlüer
Kahramanmaraş Valisi