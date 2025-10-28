Aziz milletimizin bağımsızlık mücadelesinden doğan, büyük bir inanç, kararlılık ve fedakârlıkla kurulan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.
Cumhuriyet; gençlerimize duyulan güvenin, bilime, özgürlüğe ve ilerlemeye olan sarsılmaz inancın adıdır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz.” sözleriyle işaret ettiği üzere; geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, Cumhuriyetimizin en büyük gücü ve en parlak umududur.
Bizlere düşen en önemli görev; bu eşsiz mirası, aynı inanç ve azimle koruyarak geleceğe taşımaktır.
Bu yolda çalışan, üreten, düşünen her bir gencimizle gurur duyuyor; Cumhuriyetimizi daha da yüceltme kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.
Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin ve tüm hemşehrilerimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.
Mükerrem Ünlüer
Kahramanmaraş Valisi