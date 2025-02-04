GAZİANTEP (AA) - Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Gaziantep FK'nin evindeki 9 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Sezonun 2. haftasında sahasında 18 Ağustos 2024'te Samsunspor'a tek golle mağlup olan Gaziantep FK, o günden sonra evinde gösterdiği performansla taraftarının önünde yenilgi yaşamadı.



Kırmızı-siyahlılar, 6. haftada evinde Trabzonspor ile golsüz, 8. haftada da Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Evindeki 2 maçlık beraberlik serisinin ardından Gaziantep temsilcisi, 10. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1, 11. haftada Göztepe'yi 2-1, 13. haftada RAMS Başakşehir'i 3-0, 15. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0, 17. haftada Onvo Antalyaspor'u 2-0 ve 19. haftada Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.



Sipay Bodrum FK ile 20. haftada sahasında 0-0 berabere kalan ve evindeki 6 maçlık galibiyet serisi sona eren Gaziantep FK, dün de Galatasaray'a 1-0 yenilerek 9 maç sonra taraftarının önünde ilk kez mağlup oldu.



Bu sezon evinde oynadığı 11 maçtan 21 puan toplayan Gaziantep temsilcisi, 26 puanla 12. sırada yer alıyor.





- Evinde gol yemiyor

İç saha performansıyla göz dolduran Gaziantep FK, ligin sahasında en az gol yiyen takımı olarak dikkati çekiyor.

Bu sezon taraftarı önünde rakiplerine sadece 5 gol sevinci yaşatan kırmızı-siyahlı ekip, 13 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gaziantep'teki son 5 maçta kalesini gole kapatan Güneydoğu temsilcisinin bu serisi de Galatasaray karşılaşmasında sona erdi.



Gaziantep FK, ligin iç sahada en az gol yiyen takımı ünvanını taşımayı sürdürüyor.