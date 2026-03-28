MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kahramanmaraş temsilcisi İstiklalspor, Nesine 2. Lig’de kritik bir haftaya giriyor. 29 Mart 2026 Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 16.00’da başlayacak. Mücadele, Merkez 1 Nolu Sentetik Saha’da (Gebze Alaettin Kurt Stadyumu) oynanacak.
Karşılaşma, Sıfır TV ve Bi Kanal platformları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
HAVA DURUMU NASIL OLACAK?
Meteoroloji verilerine göre karşılaşma saatinde:
- Sıcaklık: 12°C
- Rüzgar Hızı: 22 km/sa
- Nem Oranı: %75
- Yağış İhtimali: %25
Özellikle rüzgar ve serin hava, sahadaki mücadeleyi zorlaştırabilir.
KAHRAMANMARAŞ’TA FUTBOL COŞKUSU ZİRVEDE
Şehirde günlerdir konuşulan karşılaşma öncesi taraftarlar büyük bir heyecan içinde. Kritik 90 dakikada alınacak galibiyet, İstiklalspor’un ligdeki konumunu güçlendirecek.