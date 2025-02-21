Gaziantep Güneyşehir'de bin 427 bağımsız konutun temelini atan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 81 ilde 312 bin sosyal konutu hızla yaptıklarını, çalışmalarda sadece yuva değil, vatandaşları sıkıntıya sokan konut/kira problemine de neşter vurulduğunu söyledi. Afet bölgesindeki 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin yıl sonuna kadar tamamlanacak.GAZİANTEP (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep Güneyşehir’de bin 360 konut ve 67 dükkanın temel atma töreninde konuştu.

Deprem bölgesinde ilk günden bu yana devam eden çalışmalarla ilgili konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesinde kalan 251 bin konut, köy evi ve iş yerinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydetti.

“BAŞ KOYDUĞUM BU YOLDAN ASLA DÖNMEYECEĞİM”

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerinden hemen sonra Nurdağı ve İslahiye’de bulunduğunu hatırlatarak, o kara kış günlerinde her sokağına girdiğim, her enkaz başına koştuğu İslahiye’de ve Nurdağı’nda artık zor günlerin geride kaldığını anlattı. ‘Murat, bir İslahiye’ye değil, 11 ile yetişti’ diyerek ardımızdan dua eden Mine ablamızı asla unutmayacağım" diyen Bakan Kurum, "İnsan bir yuvaya kavuşur da nasıl sevinmez’ diyen Cemal dedemizin mutluluğunu unutmayacağım. ‘Kış geldi, biz sıcak evlerimizdeyiz’ diyerek devletine selam gönderen Selda kardeşimin sevincini daima yüreğimde saklayacağım. Sizlere söz veriyorum, deprem bölgesinde tek bir afetzede kardeşimin bile boynunun bükük kalmasına asla izin vermeyeceğim. Bu sokakların bir evladı olarak, baş koyduğum bu yoldan asla dönmeyeceğim" dedi.

“KONUT FİYATLARINI DÜŞÜRECEK DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLAR ATIYORUZ”

Bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut inşa ettiklerini, 5 milyon dar gelirli vatandaşa yeni yuvalarını teslim ettiklerini söyleyen Bakan Kurum, 81 ilde 312 bin sosyal konutumuzu da hızla yaptıklarını belirterek, "Bu çalışmalarla sadece sizlere yuva sunmuyor, vatandaşımızı sıkıntıya sokan konut/kira problemine de neşter vuruyoruz. Milli Emlak Genel Müdürlüğümüzle arsa maliyetlerini düşürecek çalışmalar yürütüyor, konut fiyatlarını düşürecek devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Bir yandan Emlak Konut’la başlattığımız yeni konut kampanyasıyla orta gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapıyor diğer yandan 81 ilimize gönderdiğimiz genelge kapsamında yeni sosyal konut kampanyamızla dar gelirli vatandaşlarımıza yuva imkanları sağlıyoruz. İşte Güneyşehir’deki Gazi Konut Projemizle üreteceğimiz 1.427 bağımsız bölüm de bu gayretin bir sonucudur. İnşallah bu eserimiz, 12 ay içerisinde tamamlanacak" diye konuştu.

???? Güneyşehir'de 1.360 Sosyal Konut ve 67 Dükkânın Temel Atma Töreni’ndeyiz.????Gaziantep https://t.co/Yp9H9WmMmU— Murat KURUM (@murat_kurum) February 21, 2025

VALİ ÇEBER: BURAYI EVİNİZ BİLDİNİZ BU ŞEHİRDEN AYRILMADINIZ



Törende konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise, konuşmasında depremin ilk anından itibaren Bakan Kurum’un bölgeden ayrılmadığını yineleyerek, "2 ay burayı eviniz bildiniz bu şehirden ayrılmadınız. Ben de o zaman koordinatör valiydim. Sizin ne kadar içten, gönülden tam bir memleket evladı olarak şu sokaklarda, her bir evin yanında nasıl koşturduğunuza ben şahidim. Ne zaman ‘alo’ desek telefonun ucundasınız. Ne zaman randevu istesek iki gün geçmeden sizinle görüşebiliyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de deprem bölgesinde konut seferberliğine, belediye olarak destek vereceklerini belirterek, her 6 ayda bir, biz bin konutun temelini atmak istediklerini söyledi.

Öte yandan Bakan Kurum, Gaziantep programı kapsamında Çakmak Köyü’nde yeni yuvalarına kavuşan Osman ve Emine Özer çiftinin misafiri oldu. Bakan Kurum, bugüne dek 2 bin 995'i Gaziantep'te olmak üzere deprem bölgesindeki toplam 32 bin 260 köy evini tamamladıklarını belirten Bakan Kurum, evlerine yerleşen vatandaşları ziyaret etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.