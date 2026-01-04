Türkiye'nin en çok ihracat yapan 6. ili konumundaki Gaziantep, 2025 yılında dış satımını yüzde 1,5 artırdı.

Gaziantep Sanayi Odasından (GSO) yapılan açıklamaya göre, geçen yıl kentten 10 milyar 145 milyon 26 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Böylelikle 2024'teki 9 milyar 990 milyon 853 bin dolarlık ihracata göre yüzde 1,5 artış kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, küresel piyasalarda ve ülke ekonomisinde yaşanan daralmaya rağmen Gaziantep'in büyük özveriyle üretim, ihracat ve istihdama devam ettiğini belirtti.

Gaziantep'in hem yıllık hem de aylık dönemde en fazla ihracat yapan 6'ncı il konumunda bulunduğuna dikkati çeken Ünverdi, 2025 yılında ihracatı savaşlar ve krizlerin gölgesinde devam ettirdiklerini vurguladı.

- 'Nakit akışı ve finansman maliyetleri, özellikle üreticilerimizi çok zorladı'

'Geçtiğimiz yıl küresel riskler olağanüstü seviyelere ulaşırken talep daralmasıyla karşı karşıya kaldık. Bununla birlikte iç piyasa koşullarında sıkılaştırmanın etkisiyle nakit akışı ve finansman maliyetleri, özellikle üreticilerimizi çok zorladı.' ifadelerini kullanan Ünverdi, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Dezenflasyon sürecinin devamında olumlu bir gelişme olarak, Merkez Bankası (MB) kararlarında kendisini gösterdi. Merkez Bankası, yıl sonundaki son üç kararında üst üste 3 defa faiz indirimine gitti. 2026 yılında da toparlanma için reel sektör olarak faiz indirimlerinin devam etmesini bekliyoruz. Daha rekabetçi olabilmemiz için de ham madde ve girdi maliyetlerindeki artışlara yönelik tedbirler alınmasını, ihracatçının daha fazla desteklenmesini ve ticaret yapan kesimi rahatlatacak şekilde yapısal reformların hayata geçirilmesini çok önemli buluyoruz.'

Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı da 2025 yılı ihracat performansının çok yüksek oranlı artışlar içermese de kentin üretim ve ihracat kabiliyetini koruduğunu, 10 milyar dolar gibi psikolojik ve stratejik eşiğin aşılmasının sanayicilerin yatırım kararlılığı sayesinde olduğunu vurguladı.