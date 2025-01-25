GAZİANTEP (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığının "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülü"ne layık görülen kutnu dokuma ustası Abdulkadir Mekki, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mekki, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada yer alan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Halk, Bayrak, Özgürlük", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Son kale düştü" fotoğraflarını seçen Mekki, "Haber" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Kılavuzlar", "Günlük Hayat" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Ankara", "Spor" kategorisinde Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı karesine oy verdi.

Mekki, yarışmadaki tüm fotoğrafları tek tek incelediğini belirterek, "Fotoğrafların hepsi çok güzel, herkesin emeklerine sağlık, içerisinden kendi gönlüme gören olanları oyladım." dedi.