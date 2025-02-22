GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 15. Tarım, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Fuarı'nda (GAPTARIM) ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının himayesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası (GSO), Gaziantep Ticaret Borsası ve Gaziantep Ziraat Odasının desteğiyle Ortadoğu Fuar Merkezi'nde 2 gün önce açılan fuar devam ediyor.

Yaklaşık 250 firmanın yer aldığı fuarda Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen vatandaşlar da yoğunluk oluşturdu.

Yöresel lezzetlerin sunumlarının yapıldığı fuarda ayrıca, tarımla ilgili konularda panel düzenlendi.

Fuarda çörek otu yağı satan Savaş Solak, İskenderun'dan geldiğini belirterek "Fuar gayet güzel, bayağı kalabalık, beklentinin üzerinde hatta. Sonuçtan memnunuz." dedi.

Ezogelin Kadın Kooperatifi adına fuara katılan Senem Türkmen de her fuara katılmaya çalıştıklarını ifade ederek "Yöresel ürünlerimizin tanıtımını ve satışını yapıyoruz. Çok güzel bir atmosfer. Fuar çok güzel, çok yoğun, satışlarımız da güzel oldu." diye konuştu.

Ziyaretçilerden İsmail Ertürk ise fuarda tarımla ilgili her şeyi bulduklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Fuar, yarın sona erecek.