Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonda 5 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda, 5 kilo 216 gram sentetik uyuşturucu, 112 sentetik ecza hap, hassas terazi ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.