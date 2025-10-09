Gaziantep’te polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 7 kilo 650 gram yasaklı madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde madde ticaretini önlemeye yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adrese gerçekleştirilen baskında 7 kilo 650 gram sentetik madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yetkililer, kentte madde kullanımına ve ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurgularken, vatandaşlara da şüpheli durumları bildirme çağrısı yaptı.