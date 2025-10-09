ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’ye teşekkür etti. Ateşkesi “tarihi ve benzeri görülmemiş” olarak nitelendiren Trump, anlaşmanın hayata geçirilmesinde Türkiye'nin yanı sıra Katar ve Mısır’ın arabulucu olarak önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Trump, Gazze’deki çatışmaların sona ermesini amaçlayan planın yalnızca İsrail ve Filistin halkları için değil, aynı zamanda Arap ve Müslüman dünyası, ABD ve tüm bölge ülkeleri açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Açıklamasında, "Bu tarihi ve benzeri görülmemiş olayın gerçekleşmesi için bizimle birlikte çalışan Katar, Mısır ve Türkiye'den arabuluculara teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ateşkes anlaşmasının uygulanmasına dair mesajlar da veren Trump, garantör devletler başta olmak üzere Arap ve İslam ülkelerine, İsrail hükümetinin sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda baskı yapılması çağrısında bulundu. Anlaşmaya aykırı tutumlara göz yumulmaması gerektiğini belirten Trump, kalıcı barış için her tarafın taahhütlerine sadık kalması gerektiğinin altını çizdi.

Filistin halkının direnişine de değinilen açıklamada, Gazze, Kudüs, Batı Şeria ve diğer Filistin topraklarında İsrail’in planlarına karşı gösterilen duruşun, yerinden etme politikalarının başarısızlığa uğratılmasında etkili olduğu vurgulandı.