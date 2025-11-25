Fırat Mahallesi Nur Sokak'ta, boşanma aşamasında olduğu için yaklaşık iki aydır amcası Abdullah Alkan'ın evinde yaşayan Zehra Ö. (45) ile eşi Recep Ö. (46) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

3 çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine, yanında taşıdığı tabancayı çıkaran Recep Ö. eşine ateş etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polise bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Zehra Ö.’yü ilk müdahalenin ardından Nizip’teki bir hastaneye kaldırdı. Ancak tüm çabalara rağmen kadın kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Recep Ö., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandı ve gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

