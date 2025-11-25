Şehirde yürütülen güvenlik faaliyetlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilen toplantı, kamu düzeninin sağlanması adına yürütülen çalışmaların kapsamını gözler önüne serdi.

Vali Ünlüer’in başkanlığında yapılan toplantıya Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ile İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz da katıldı.

Toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerinin koordineli şekilde yürüttüğü operasyonların sonuçları, suçla mücadele kapsamında alınan önlemler ve vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Vali Ünlüer, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarına dikkat çekerek, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Toplantıda ayrıca ekim ayındaki operasyonların detayları, trafik denetimleri ve genel asayiş uygulamalarına ilişkin veriler paylaşılırken, güvenlik birimlerinin etkin ve koordineli çalışmasının kentteki huzur ortamına önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Toplantı, Kahramanmaraş’ta kamu güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların aynı kararlılıkla süreceği mesajıyla sona erdi.