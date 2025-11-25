17 Kasım’da Tekir Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada babası Necati Gürbüz’ü kaybeden 24 yaşındaki Ufukcan Gürbüz de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 55 yaşındaki Necati Gürbüz’ün kullandığı hafif ticari aracın aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarpmasıyla gerçekleşmişti. Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, baba Necati Gürbüz olay yerinde hayatını kaybetmiş, oğlu Ufukcan ise ağır yaralı halde hastaneye kaldırılmıştı.
Yoğun bakımda 8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç Ufukcan, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.
Ufukcan Gürbüz’ün cenazesinin, Altınyayla Mahalle Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.
Gürbüz ailesini derin yasa boğan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.