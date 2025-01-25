GAZİANTAP (AA) - Gaziantep'te veliler ve öğrenciler, yarıyıl tatilini verimli geçirmek adına geri dönüşüm atölyesinde kendi tasarımlarını yapıyor.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi'nde kurulan atölyelere gelen öğrenci ve veliler, çeşitli etkinliklerle yarıyıl tatilini verimli geçiriyor.

Aileleriyle kendi tasarımlarını hayata geçirme fırsatı bulan çocuklar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de yaratıcı tasarımlar yapıyor.

Atölyede çocuklar, boş vakitlerini eğlenerek geçirmenin yanı sıra teknolojik bağımlılıklardan uzaklaşma fırsatı buluyor.

Kütüphane sorumlusu Ebru Kapan, AA muhabirine, yarıyıl döneminde çocuklar ve aileleri için keyifli atölyeler hazırladıklarını söyledi.

Atölyede geri dönüşümden "kendi kutumu tasarlıyorum" adlı etkinlik yaptıklarını ifade eden Kapan, şunları kaydetti:

"Geri dönüşüm açısından güzel bir atölye çalışması yaptık. Hem aileler hem de çocuklar için keyifli ve eğlenceli bir süreç oldu. Yarıyıl tatili döneminde çocukların çok fazla boşluğu oluştu ve bu boşluğu teknoloji ile geçirmelerinden ziyade aileleri ve kendileri için hazırlanan atölyelerde geçirmelerini sağladık. Çocuklar hayal gücünü geliştirerek el becerisi kazandılar."

Velilerden Meltem Yılmaz ise oğluyla yarıyıl tatilini değerlendirmek için atölyeye geldiğini söyledi.

Yapılan etkinliklerin çok faydalı olduğunu ifade eden Yılmaz, "Çocuklarımızla birlikte atölyede el becerilerimizi geliştirdik. Telefon, tablet gibi elektronik cihazlardan biraz da olsa uzaklaşmış ve evde sıkılmaktan kendimizi alıkoymuş olduk. Çok verimli güzel bir zaman geçirdik." dedi.

Çocuklardan Ayhan Yılmaz ise atölyede yarıyıl etkinliklerine katıldıklarını, annesiyle güzel bir kutu tasarladığını söyledi.

