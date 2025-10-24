Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik kuralları anlatıldı.

Nizip ve Karkamış ilçelerinde, İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Nizip Akçakent İlköğretim Okulu ve Karkamış Kıvırcık İlköğretim Okulunda eğitim gören toplam 118 öğrenciye trafik eğitimi ve suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yaptı.

Etkinlikte, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Eğitim sonunda öğrencilere jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

