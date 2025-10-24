Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonlarına ilişkin Eylül 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, ülke genelindeki 35 bin 724 şarj soketinde 2 milyon 240 bin 151 şarj işlemi gerçekleştirildi.

Bu işlemler, toplam 1 milyon 965 bin 696 saatlik şarj süresine ve 46 bin 929 megavatsaatlik elektrik tüketimine denk geldi.

Tüketimin Yüzde 62’si Yeşil Enerjiden

Toplam elektrik tüketiminin yaklaşık %62’si, kullandığı elektriği tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayan YEK-G belgeli yeşil şarj istasyonlarında gerçekleşti.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya, toplam tüketimin yaklaşık yarısını oluşturdu.

Şarj ağı işletmeciliği yapan ilk 10 firmanın toplam pazar payı %75 olarak kaydedildi.

Şarj Altyapısında Hızlı Büyüme

Türkiye’de şarj istasyonu sayısı son yıllarda hızla arttı:

2023 başında 12.084 olan soket sayısı,

2024 başında 26.462’ye,

Ekim 2025 itibarıyla 35.894’e ulaştı.

Bu soketlerin 18.791’i DC (hızlı şarj), 13.606’sı AC (yavaş şarj) niteliğinde.

Tamamı yenilenebilir enerjiyle çalışan YEK-G belgeli yeşil şarj noktası sayısı ise 16.154 olarak açıklandı.

Tüm Şarj Noktaları “Şarj@TR” Uygulamasında

EPDK, elektrikli araç pazarındaki hızlı büyümeye paralel olarak şarj ağı altyapısının kapsayıcılığını artırmayı ve sürdürülebilir, rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturmayı hedefliyor.

Kullanıcılar, Türkiye genelindeki tüm şarj istasyonlarının konum, güç seviyesi, doluluk durumu, fiyat bilgisi ve ödeme yöntemlerini “Şarj@TR” mobil uygulaması üzerinden anlık olarak görüntüleyebiliyor.