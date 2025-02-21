GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu ile Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı iş birliğinde "Türk Sanat Müziği Koroları Buluşması" konseri, düzenlendi.



GAÜN Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Adil Çete, Gaziantep'te ilk kez böyle bir organizasyonun düzenlendiğini söyledi.



Türk Sanat Müziği üzerine çalışan dernekleri bir araya getirmenin önemine değinen Çete, "Türk musikisi, sadece bir sanat dalı değil, aynı zamanda kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. 1952 yılından bu yana Türk Sanat Müziği’ne emek veren dernekleri bir sahnede buluşturmak, bu geleneği yaşatmak bizim için önemli bir görevdir." dedi.

Konserde sekiz farklı koro, sekiz farklı makamdan seçilmiş eserleri seslendir.



Konsere GAÜN Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Yusuf Erdem Güzelbey, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.







