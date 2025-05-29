İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarla Filistinlilerin maruz kaldığı insanlık felaketi, 600'üncü gününe ulaştı.

İsrail'in uluslararası toplumun sessizliği karşısında Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdüğü soykırımda çoğu kadın ve çocuk, yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bini, yaralıların sayısı da 123 bini aştı.

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Gazze'deki hükümetin medya ofisine göre ise İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sistematik olarak sivilleri hedef aldığı saldırılarda 18 bini aşkın çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nde bilançonun daha da ağır boyutlara ulaşmasından endişe ediliyor.

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Gazze'de Filistinlilerin açlıkla mücadele ettiği, defalarca yerlerinden edilerek çadırlara, yıkılmış binalara sığındığı görüntüler 21. yüzyılda insanlık ayıbı olarak kayıtlara geçti

Hamas, Gazze'ye yönelik 600 gündür devam eden soykırımını durdurması amacıyla İsrail'e baskı için, 30 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında "küresel eylem" yapılması çağrısında bulundu.