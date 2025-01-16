İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de adeta soykırım yapıyor..

Gazze'ye bomba yağdıran katiller ordusu, bugüne kadar 46 bin masumu öldürdü, binlerce kişiyi gözaltına aldı.

Ateşkes çağrılarına da kulaklarını uzun süre tıkayan İsrail, bu kez Hamas ile ateşkes yapmak için bazı görüşmeleri kabul etti.

Olumlu havada geçen görüşmelerde önemli aşamalar kat edildi.

Reuters haber ajansı ise akşam saatlerinde sevindiren haberi verdi..

REUTERS PAYLAŞTI: "GAZZE'DE ATEŞKES SAĞLANDI"

Yapılan açıklamada, Gazze'de ateşkesin sağlandığı bildirilerek "İsrail ateşkes anlaşması için uzlaştı." denildi.

AP haber ajansı da yaptığı açıklamada taraflar arasında çıkan son dakika anlaşmazlığın çözüldüğünü bildirdi.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ YARIN TOPLANIYOR

Ayrıca kaynaklardan yapılan açıklamada İsrail hükümetinin ateşkesi yarın oylayacağı duyuruldu.

Güvenlik kabinesi toplantısının ardından ateşkes ve esir takası anlaşmasının hükümet onayına sunulacağı belirtildi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi ise İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, "Ateşkes anlaşması güvenlik kabinesi, kabine ve hükümette çoğunluğa sahip" ifadelerine yer verdi.

ULUSLARARASI KIZILHAÇ KOMİTESİ İLE GÖRÜŞÜLDÜ

İsrail Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un taraflar arasında esir takasını gerçekleştirecek Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamaya göre, Herzog, esir takası anlaşması hazırlıkları kapsamında İsrail'i ziyaret eden Uluslararası Kızılhaç Komitesi Başkanı Spoljaric ve heyetiyle bir araya geldi.

Kızılhaç heyetinin Herzog'a esirlerin transferi için yapılan hazırlıklar ve karşılaştıkları çeşitli zorluklar hakkında bilgi verdiği aktarıldı.