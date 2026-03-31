Son 24 Saatte Yeni Kayıplar

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, bölgede yaşanan can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Buna göre son 24 saat içerisinde:

Daha önce yaralanan 5 kişi hayatını kaybetti

14 kişi ise yaralandı

Bölgede sağlık sisteminin ağır yük altında olduğu ifade ediliyor.

Ateşkes Sonrası Bilanço da Ağır

10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkesin ardından da saldırıların sürdüğü belirtilirken, bu süreçte:

709 kişi yaşamını yitirdi

1.928 kişi yaralandı

756 kişinin cenazesi enkaz altından çıkarıldı

Bu veriler, ateşkese rağmen bölgede insani krizin devam ettiğini ortaya koyuyor.

Toplam Kayıp 72 Bini Aştı

İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda:

Toplam can kaybı 72 bin 285’e yükseldi

yükseldi Yaralı sayısı ise 172 bin 28’e ulaştı

Açıklanan rakamlar, bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor.

Enkaz Altında Hâlâ Binlerce Kişi Var

Yetkililer, Gazze Şeridi’nde çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğunu belirtiyor. Arama-kurtarma çalışmalarının ise sınırlı imkânlarla sürdüğü ifade ediliyor.

Bu durum, can kaybının önümüzdeki süreçte daha da artabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

İnsani Kriz Derinleşiyor

Gazze’de sağlık altyapısının büyük ölçüde zarar gördüğü, hastanelerin kapasitesinin aşıldığı ve temel ihtiyaçlara erişimin giderek zorlaştığı bildiriliyor.

Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen bölgede kalıcı bir çözüm sağlanabilmiş değil.