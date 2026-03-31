Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Kırk Altı Meydan Kafe, yeni nesil kafe konseptiyle vatandaşların beğenisini kazandı. Modern mimarisi ve ferah ortamıyla dikkat çeken tesis, özellikle gençler ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Şehrin sosyal yaşamına yeni bir soluk getiren kafe, sunduğu konforlu ortam ve hizmet anlayışıyla kısa sürede önemli bir cazibe merkezi haline geldi.

Kafenin öne çıkan özelliklerinden biri olan self-servis sistemi, ziyaretçilere hızlı ve pratik bir deneyim sunuyor. Vatandaşlar, siparişlerini beklemeden kolayca temin edebilirken, bu sistem aynı zamanda özgür ve rahat bir kullanım imkânı sağlıyor.

Kırk Altı Meydan Kafe, zengin menüsüyle de dikkat çekiyor. Dünya kahvelerinin yanı sıra geleneksel lezzetlerin de yer aldığı menüde; tost çeşitleri, taze simitler ve farklı damak tatlarına hitap eden tatlılar öne çıkıyor.

Günün her saatinde tercih edilebilecek ürünler, uygun fiyat ve kalite dengesiyle vatandaşlardan tam not alıyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kırk Altı Meydan Kafe, sadece bir kafe olmanın ötesinde, sosyal yaşamı destekleyen önemli bir alan olarak öne çıkıyor.

Vatandaşların keyifli vakit geçirebildiği mekan, şehirde sosyal hayatın canlanmasına katkı sağlamaya devam ediyor.