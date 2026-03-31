Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, “silahla tehdit ve yağma” suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

SAHTE ALTIN OPERASYONU: 977 ADET ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan kentte sahte altın dolandırıcılığına yönelik yürütülen çalışmalarda önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, piyasaya ayarı düşürülmüş altın sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda;

206 tam altın, 97 yarım altın, 479 çeyrek altın, 168 çeyrek Reşat, 17 yarım Reşat, 10 tam Reşat altın olmak üzere toplam 977 adet altın ile birlikte, altın basımında kullanıldığı değerlendirilen 3 kalıp ele geçirildi.

Ele geçirilen altınların ayarının düşürülmüş ve sahte mühürlü olduğu değerlendiriliyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

Yetkililer, vatandaşları sahte altın ve dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.