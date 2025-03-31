İsrail ordusu, Gazze'nin batısında yer alan Şifa Hastanesi yakındaki sivil bir aracı hedef aldı.

Saldırı sonucu yaşamını yitirenler ve yaralılar bölgedeki Şifa Hastanesi'ne getirildi.

Gazze Şeridi’nin farklı bölgelerine düzenlenen İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 33 Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Aynı kaynağa göre, yalnızca Han Yunus kentinde 17 Filistinli hayatını kaybederken, aralarında çoğunluğu bayramlık kıyafetlerini giymiş 8 çocuk bulunuyordu.

Ayrıca Gazze kenti ve kuzey bölgelerinde 2’si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.