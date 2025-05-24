İsrail'in 2 Mart'tan bu yana uyguladığı sıkı ablukanın çocuklar üzerindeki yıkıcı etkilerinin en bariz örneklerinden biri olan Hasan Barbah (3), yaşam mücadelesi veriyor.

Küçük Hasan, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde kısıtlı imkanlarla da olsa tedavi edilmeye çalışılıyor.



Karaciğer büyümesi, Fanconi-Bickel sendromu, hiperürisemi ve hipogliseminin yanı sıra gıdaya erişemediği için akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan Hasan, yaşadığı bu komplike sağlık sorunları nedeniyle aşırı şiş karnıyla dikkati çekiyor.

Aynı sağlık sorunlarından ötürü daha önce 2 kardeşi vefat etmiş olan Hasan'ın, sıkı abluka altındaki Gazze'de hayatta kalma şansı ise her geçen gün azalıyor.