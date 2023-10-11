İsrail ordusunun hava saldırılarına uğrayan Gazze Şeridi'nden enkaz görüntüleri geliyor.

Abluka altındaki Gazze'de sivil yerleşim yerleri hedef alınırken can kayıpları her geçen gün artıyor. Bölgede insani kriz derinleşiyor.

Filistin Enerji Kurumu, Gazze Şeridi'nin tek elektrik santrali ve mevcut tek elektrik sağlayıcısının yakıtının kısa süre içinde tükeneceğini açıklamıştı.

Yakıt tükenince elektrik kesildi

Santral, yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. İki milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tamamen kesildi.

İsrail, Hamas'ın saldırılarına yanıt olarak "tam kuşatma" olarak adlandırdığı eylem kapsamında pazartesi günü Gazze'ye elektrik tedarikini kesmişti.

Gazze Şeridi'ne su akışı durduruldu

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne giden su akışını da kestiklerini söyledi.

Katz, "İsrail'den Gazze'ye su akışının derhal kesilmesini emrettim. Elektrik ve yakıt da kesildi. Daha önce olanlar, artık olmayacak." dedi.

12 günlük malzeme kaldı

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Ajansı, Al Jazeera'ye yaptığı açıklamada, Gazze'deki okullarına sığınan 180 binden fazla kişiye yardım etmek için iki haftadan az yiyecek ve su malzemesinin bulunduğunu söyledi.

BM'nin Gazze'deki Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı Direktör Yardımcısı Jennifer Austin, şunları dile getirdi:

12 günlük yiyecek ve su malzememiz var. Yollar kapalı. Telefon hattımız yok, hava saldırılarıyla ağlarımız vuruldu. Ne olduğunu bilmek bizim için gerçekten zor.

Önlem almaya çalışan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyinde kapları suyla doldurdu.Önlem almaya çalışan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyinde kapları suyla doldurdu.

Jeneratör 2-4 gün yetecek kapasitede

Katar merkezli Al Jazeera'nin haberine göre, elektriğin kesildiği Gazze'de hastaneler, jeneratörlere başvurmak zorunda kalacak. Bunun da yalnızca 2 ila 4 günlük ihtiyacı karşılayabileceği belirtiliyor.

Bu durumun, kule bloklarında akan suyun ve çalışan asansörlerin olmayacağı anlamına da geldiğine dikkat çekildi.

"Zifir karanlıkta kalacağız, çöküşün eşiğindeyiz"

Gazzeliler, "Bu gece zifiri karanlıkta olacağız." derken, içine düştükleri durumu anlattılar:

Haberleri takip etmek için telefonlarımızı şarj edemeyeceğiz, televizyon izleyemeyeceğiz.

Gazze'nin yüzyıllar öncesine, ortaçağa götürüldüğüne işaret edilerek, "Gazze çöküşün eşiğinde." denildi.

Gazzelilerin enerji kaynağı arayışı

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Gazzeliler'in, elektrik kesintisine karşı alternatif yollara başvurmaya çalıştığı görüldü.

Gazze halkının, dünyayla iletişimi sürdürmek üzere telefonları şarj edecek enerji kaynakları elde etmek için çabaladığı anlar kaydedildi.

Gazze, İsrail'in saldırılarında harabeye döndü.Gazze, İsrail'in saldırılarında harabeye döndü.

Filistin'in güvenli koridor talebi

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, İsrail bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanabileceği uyarısında bulunarak, bölgeye gıda ve tıbbi yardım girişi için güvenli koridorların açılmasını istemişti.

"Gıda ve tıbbi yardımların ulaşımı için güvenli koridorların açılmasını talep ediyoruz." diyen Iştiyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Gazze Şeridi'ne yardımların ulaşımı ve yaralıların Mısır'a sevki için uluslararası yetkililerle iletişimini sürdürdüğünü aktarmıştı.

Dost ve kardeş ülkelere Gazze'ye yapılan saldırıların durdurulması yönündeki çabalarını yoğunlaştırmaları çağrısında bulunan Iştiyye, yoğun saldırılara maruz kalan Gazze'de bazı ailelerin tümüyle katledildiğini vurgulamıştı.

'İnsani felaket' uyarısı

Açıklamada ayrıca Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin sağlık malzemeleri ve personeli konusunda ciddi sıkıntılar çektiği, çoğu çocuk ve kadın yüzlerce yaralının kurtarılması için harekete geçilmesi gerektiği kaydedilmişti.

Gazze'deki elektrik ve su kesintisinin, insani bir felakete yol açabileceği konusunda uyarılar yapılıyor.