İsrail savaş uçakları, Gazze'de el-Cedile ailesine ait evi hedef aldı. Saldırı sonucunda yaşamını yitiren Filistinli anne ve çocuğu, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'nde yakınları tarafından göz yaşlarıyla uğurlandı.

Bureyc Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda aralarında anne ve bebeğinin de bulunduğu 9 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Ordusunun bir eve düzenlediği saldırılarda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu