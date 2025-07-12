İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Zikim bölgesindeki yardım dağıtım noktasında bekleyen Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre en az 1 kişi yaşamını yitirdi.



Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan beri, 773 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 101 kişinin yaralandığı, 41 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.

Öte yandan İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilere ait çadırları hedef alması sonucu 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, saldırı, Mevasi bölgesinde bulunan Kuveyt Sahra Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Saldırıda yaşamını yitirenler arasında iki çocuk da bulunuyor. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri Kuveyt Sahra Hastanesi’ne getirildi.