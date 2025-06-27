Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 103 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 219 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 259'a, yaralı sayısının da 132 bin 458'e yükseldiği kaydedildi.

Filistinli yetkili, "İsrail'in bombalama ve saldırılarının yanı sıra sistematik aç bırakma politikası nedeniyle Gazze Şeridi insani felakette kritik bir aşamaya ulaştı." dedi.

"Tüm uluslararası kesimlere, sınır kapılarının açılması ve özel sektör dahil her türlü yardım girişine izin verilmesi konusunda İsrail'e baskı yapılması" çağrısında bulunan Şeva, "On yıllardır Gazze'de faaliyet gösteren BM insani yardım kuruluşları, özellikle UNRWA'nın yanı sıra sivil toplum örgütlerinin ve uluslararası kuruluşların rolünün güçlendirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Şeva, İsrail'in Gazze'deki Filistin halkına aç bırakma ve insani felaketi dayatmasına rağmen uluslararası toplumun Tel Aviv'e ciddi bir baskı uygulanması konusunda zayıf davrandığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"Biz açıklama ya da konuşmayla yetinmeyip ciddi şekilde atılan adımlara ihtiyaç duyuyoruz. Gazze Şeridi'nde her geçen gün bir öncekinden daha kötü, Filistin halkı özellikle de çocuklar, kadınlar ve yaşlılar canları ve sağlıkları konusunda ağır bedeller ödüyor."