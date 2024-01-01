Müslüman yurdunda 800 bin Gazzeli açlıktan ölüm tehlikesi altında ve 355 bin Filistinli bulaşıcı hastalığa yakalandı. Diğer yandan terör devleti İsrail tarafından 24 saatte 100'ü aşkın Gazzeli daha katledildi.

85 gündür Gazze Şeri'nde bombalamadık yer bırakmayan İsrail güçleri dün de mülteci kamplarını ve camileri bombaladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in saldırılarında şu ana kadar en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere, 21 bin 822 Filistinli öldürüldüğünü 56 bin 451'i de yaralandığını duyurdu.