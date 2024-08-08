Göksun ilçesine bağlı kırsal Kaleboynu Mahallesi'nde yaşayan Duygu Akçal, Filistin'de yaşanan olayları sosyal medya ve haberlerden takip ederek yapılan zulme sessiz kalmamak için evlerinin duvarlarına Gazze'de saldırıya uğrayan çocuk ve kadınları resmetti.

Hiçbir resim eğitimi almadan çizimler yapan Akçal, resimleriyle İsrail'in saldırıları altındaki Filistin'e destek mesajı veriyor.

Akçal, AA muhabirine, yaşanan olaylardan çok etkilendiğini ve çocukların zor durumda olduğunu gördükçe üzüldüğünü belirtti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu