İsrail ordusunun Gazze'nin Deyr Belah kentine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, tedavi için Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in gece saatlerinde Burc el-Masri'nin yanında bulunan bir binayı vurmasının ardından binadakiler içeriyi boşalttı. İsrail savaş uçakları daha sonra boşaltılan Burc el-Masri'yi de vurdu.

İsrail binlerce Gazzelinin güvenli sayarak sığındığı bölgeleri de vuruyor.

Gazzeliler İsrail saldırılarından kaçmak için Gazze'nin güvenli saydıkları bölgelerine sığınıyor. Ancak İsrail o bölgeleri de saldırıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile Türkiye arasındaki Stratejik Mekanizma Toplantısı görüşmeleri için ziyaret ettiği Washington'da Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi ve temaslarını değerlendirdi.

Son aylarda giderek artan insani trajedinin dayanılamaz bir hal alması neticesinde uluslararası toplumun bir an önce amasız fakatsız beklemeden insani yardımların Gazze’ye ulaştırılmasına ilişkin görüşlerini paylaştıklarını dile getirdi.