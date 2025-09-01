Kahramanmaraş’ta genç çift Aleyna Akar ile Mehmet Mevlüt Akbalaban, düzenlenen görkemli bir düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Kahramanmaraş SGK İl Müdürü olarak görev yaparken tayini Ankara’ya çıkan Harun Akbalaban, oğlu Mehmet Mevlüt’ün en mutlu gününü yaşadı. Akar ve Akbalaban ailelerinin evlatları olan genç çiftin düğününe kent protokolü ile çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Renkli görüntülere sahne olan düğün, görkemli atmosferiyle davetlilerin hafızalarında iz bıraktı. Kentin önde gelen isimleri ve protokol üyeleri, bu özel günde genç çiftin sevincine ortak oldu.

Genç çiftin nikâhını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı. Görgel, Aleyna ve Mehmet Mevlüt Akbalaban’a ömür boyu mutluluk dileğinde bulundu.