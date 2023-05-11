Kahraman şehirde yaşanan depremler, yeme içme sektöründe birçok esnafın büyük zarar görmesine neden oldu.

Ancak 6 Şubat'ta bu yıkıcı süreçte umut ışığı doğdu. İş kadını Sude İrem Gün, kentin yeniden canlanmasına katkıda bulunmak için örnek bir girişimde bulundu.

Deprem sonrası hızla harekete geçen İş Kadını İrem Gün, döner ve tantuni salonu açarak Bahçelievler 100. Yıl Caddesine yeni bir soluk getirdi. Bu hareketiyle hem istihdam oluşturdu hem de yeme içme sektöründe hizmet vermeye başladı.

İşletmesinde sunduğu samimi ve sıcak ortamıyla müşterilerini ağırlayan Sude İrem, tüm vatandaşları döner ve tantuni salonuna davet etti.