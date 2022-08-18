Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Arda'nın iyi performansı sadece sarı-lacivertli taraftarların değil, eski kulübü Gençlerbirliği'nin de yüzünü güldürüyor.



Zira Arda iyi performans sergiledikçe piyasa değeri artıyor. Ankara ekibi de hem onu alt yapısından çıkarmanın gururunu yaşıyor hem de ileride elde edeceği kazancı nasıl harcayacağını planlıyor.



Akşam'ın haberine göre; transfer tahtası kapalı olan Gençlerbirliği'nin maddi zorluklarından yararlanmak isteyenler kulübün kapısını aşındırıyor. Ancak Gençlerbirliği'nin yüzde 20'lik sonraki satıştan alınacak transfer payını ucuza vermeyi düşünmüyor.

Gençlerbirliği en az 5 milyon euro istiyor

Daha önceki Gençlerbirliği Yönetimi'ne Arda'nın sonraki satışının yüzde 20'lik payı için 1.5 milyon euro teklif gelmişti. Yeni göreve gelen yönetime ise bu konuda gelen teklifler 3 milyon euro.



Buna rağmen Ankara ekibinin yönetimi, Arda'daki payını 5 milyon eurodan aşağı satmak düşüncesinde değil. Yapılan hesaplamalar genç futbolcunun 25-30 milyon euro civarında bir değere ulaşacağını gösteriyor. Başkent ekibi de bu muhtemel değer üzerinden hesap yapıyor.

40 milyon TL'ye transfer tahtası açılıyor

Olası bir satıştan gelecek para yine altyapıya harcanacak. Yönetim kesinlikle bu parayı borç kapatmak ve transfer tahtasını açtırmak için kullanmayacak. Transfer tahtasını açtırmak için gerekli olan 40 milyon TL'lik kaynak, başka yollardan karşılanacak.