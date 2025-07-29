Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM), vatandaşların kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor.

Özellikle gençlerin istihdam olanaklarını artırmaya yönelik eğitimlerle dikkat çeken merkezde, şimdi de “Etkili İletişim ve Mülakat Teknikleri” başlıklı yeni bir eğitim programı başlatıldı.

Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen eğitim, alanında uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Eğitim kapsamında katılımcılara, hem bireysel hem de profesyonel yaşamlarında ihtiyaç duyacakları etkili iletişim becerileri kazandırılıyor.

Ayrıca, iş görüşmeleri sırasında dikkat edilmesi gereken temel noktalar, mülakat öncesi ve sonrası hazırlık süreçleri gibi konular ayrıntılı bir şekilde ele alınıyor.

Gençlerin iş hayatına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını amaçlayan program, kamu ve özel sektörde gerçekleştirilecek mülakatlarda öne çıkmalarını sağlayacak bilgi ve becerileri sunuyor.

Sadece iş görüşmeleriyle sınırlı kalmayan eğitim; aynı zamanda takım çalışması, beden dili kullanımı, ikna kabiliyeti ve profesyonel iletişim stratejileri gibi konularda da katılımcıların gelişimini hedefliyor.