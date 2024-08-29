Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından düzenlenen ve gençlerin liderlik, organizasyon ve pedagojik becerilerini geliştirmeyi amaçlayan Gençlik Liderliği Eğitim Programı'nın (GLEP) 8'incisi, İstanbul'da gerçekleştirildi. Program, gençlerin liderlik yapabilecek nitelikte bireyler olarak yetişmesini hedeflerken, bu alanda deneyim sahibi olan isimlerle gençleri bir araya getirdi. Programda 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, gençlerle buluşarak tecrübelerini aktardı.

Gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Ünal, liderlik yolunda karşılaşılan zorluklar, karar alma süreçleri ve liderlik becerilerinin geliştirilmesine yönelik önemli ipuçları paylaştı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal Türkiye Gençlik STK'leri Platformunun bu çalışmasının gençliğin gelişimi açısından çok büyük bir değer olduğunu ifade ederek bu tür programların devam etmesi gerektiğinin altını çizdi.