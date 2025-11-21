Bakan Yumaklı, Ocak ayından bu yana ülke genelinde 1 milyon 143 bin gıda denetimi gerçekleştirildiğini, taklit ve tağşiş yapan firmalara yönelik anlık kamuoyu bilgilendirmesinin geçen yıl başladığını ve bu uygulamanın hem tüketiciler hem de sektör temsilcileri tarafından büyük takdir gördüğünü vurguladı.

Ayrıca gıda işletmelerinde zorunlu karekod uygulaması başlatıldığını hatırlattı.

B-Reçete Sistemi Devreye Giriyor

Bakan Yumaklı, tarım ilaçlarının kontrolü için geliştirilen B-Reçete (Bitki Reçetesi) sisteminin devreye alınacağını açıkladı:

“Tarım ilaçları artık yalnızca yetkili ziraat mühendislerinin reçetesiyle alınabilecek. Böylece tarım ilaçlarının kötüye kullanımının önüne geçeceğiz.”

Uygulama önümüzdeki yıl Türkiye genelinde aktif hale gelecek.

Ayrıca vatandaşların gıda işletmelerindeki uygunsuzlukları anlık olarak bildirebileceği yeni mobil ihbar sistemi de yakında açıklanacak.

İstanbul’daki zehirlenme olayı: “Soruşturma titizlikle sürüyor”

Almanya'dan İstanbul’a tatile gelen Böcek ailesinden dört kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili de konuşan Bakan Yumaklı:

“Soruşturma büyük bir hassasiyetle devam ediyor. Tüm yönleriyle aydınlatılacağından hiç şüphemiz yok.”

dedi.

Son günlerde bazı illerde görülen gıda zehirlenmesi şüpheleri hakkında ise her vakada hızlıca işlem yapıldığını belirtti.

Sokak lezzetlerine sıkı denetim

Son yaşanan olayların ardından Tarım Bakanlığı, sokak lezzetleri satışı yapan işletmeleri yakın takibe aldı.

Yumaklı, yeni denetim seferberliğini şu sözlerle açıkladı:

“Et, tavuk, süt ürünleri gibi hayvansal gıdaların satış noktalarında kapsamlı denetimlere başladık. Kıyma, tavuk, süt ürünleri, açık ürünler… Hepsini tek tek kontrol ediyoruz.”

81 ilde ekiplerin mesai saati gözetmeksizin sahada olduğunu belirten Yumaklı, seyyar satış noktalarının belediyeler tarafından düzenli kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

“Gıda sahtekarlarına karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek”

Bakan Yumaklı, kayıt dışı üretim ve tağşişli ürünlerle mücadelede kararlı olduklarını vurgulayarak:

“Rutin denetimlerin yanında şok denetimlerle vatandaşın güvenilir gıdaya erişimini güvence altına alacağız. Ancak tüm sektörü zan altında bırakmak da doğru değil. İşini hakkıyla yapan işletmelere teşekkür ediyoruz.”

Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yumaklı, satın alınan ürünlerin son tüketim tarihi, parti numarası ve işletme kayıt numarası kontrol edilmeden tüketilmemesi gerektiğini hatırlattı.